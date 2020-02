Kate e Camilla in versione militare, guarda riuniti i fantastici quattro

Dall'ultima volta che li abbiamo visti così sono passati molti anni, nove per essere esatti. La visita al nuovo Defence Medical Rehabilitation Centre nel Leicestershire ha visto il principe Carlo, Camilla, il principe William e Kate Middleton di nuovo compatti, per far fronte comune dopo i terremoti che hanno scosso la Corona britannica. Kate e Camilla erano elegantissime e rigorose con outfit che ricordavano una tenuta militare, forse per sottolineare il loro impegno a mantenere la stabilità in famiglia.