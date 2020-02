Kate e William serata glamour tra i divi di Hollywood e... il fantasma di Meghan

Notte hollywoodiana per William e Kate , ospiti d'onore della cerimonia di premiazione dei Bafta 2020 . La coppia si è goduta la serata tra le dive e gli attori americani,​​ che non hanno mancato di punzecchiarli sul recente scandalo Megxit. Margot Robbie, ritirando il premio al posto di Brad Pitt , ha infatti dichiarato: "Ha detto che lo chiamerà Harry perché è entusiasta di riportarlo negli Stati Uniti con lui".

William e Kate hanno fatto buon viso a cattivo gioco esorcizzando così il recente "divorzio" dai cognati ribelli Harry e Meghan con un sorriso imbarazzato. Quello di Brad Pitt non è stato l'unico attacco alla corona della serata. Presentando il premio per la miglior regia, l'attrice australiana Rebel Wilson ha infatti dichiarato: "E' davvero bello essere qui da sua Altezza Reale Andrew... sua Altezza Reale Harry... no, scusate sua Altezza Reale Filippo... In questo palazzo Reale!".

Il riferimento alla perdita del titolo da parte di Harry e ai recenti scandali sessuali che hanno travolto il Principe Andrew (terzogenito della Regina) non è però piaciuto ai Duchi di Cambridge. La coppia è infatti rimasta di sasso, con lo sguardo severo e il volto tirato. Insomma reali e british sì... ma fino a un certo punto!

