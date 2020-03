Harry e Meghan, è gelo con William e Kate

Un saluto glaciale e niente più: tra i duchi di Sussex e i duchi di Cambridge è guerra fredda. Alla cerimonia per il Commonwealth Day nella Westminster Abbey a Londra, William e Kate (seduti in prima fila con gli altri reali senior) hanno rivolto appena un saluto a Harry e Meghan , seduti dietro di loro, al loro ultimo impegno ufficiale. Per decisione della regina Elisabetta , nessuno dei quattro ha potuto partecipare al corteo per l'ingresso della Sovrana nell'abbazia.

Niente corteo per William ed Harry - La regina cerca di non far agitare troppo le acque e, se esclude Harry e sua moglie dalla processione, taglia fuori anche William e consorte. Ma non può fare a meno di rispettare i ruoli istituzionali, e così concede al futuro erede al trono un posto a sedere nella "zona vip", accanto a Carlo e Camilla.

Saluti glaciali - Al loro ingresso in chiesa, Kate Middleton e il marito trovano i duchi di Sussex già seduti al loro posto, accanto ai duchi di Wessex che hanno "ereditato" le loro mansioni a Buckingham Palace. Tra i due fratelli lo scambio di saluti è stato a dir poco freddo. La Markle, che ha dispensato sorrisoni a tutti, ha evitato di rivolgerne solo alla coppia di cognati. Se Kate chiacchiera con tutti amabilmente, rivolge appena un cenno alla Markle. Che le due non si siano mai trovate simpatiche a vicenda è sempre stato noto, ma ormai hanno addirittura smesso di fingere.

Anche i reali rispettano le norme per arginare il coronavirus - Niente strette di mano per i presenti nell'abbazia di Westminster, ma in questo caso non per ostilità. Anche la royal family si è adeguata alle norme per arginare il contagio da coronavirus. Quando Harry e Craig David si sono incontrati, si sono salutati incrociando gli avambracci. Nonostante tutte le limitazioni del caso, il cantante ha comunque ottenuto un gesto più spontaneo e amichevole di quello che il duca ha riservato a suo fratello William...

