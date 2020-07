William e Kate genitori modello: con i figli niente rimproveri ma il metodo “Chat Sofa”

Al bando rimproveri, urla e punizioni. Per educare George, Charlotte e Louis, il principe William e Kate Middleton, che da sempre si prendono cura personalmente dell’educazione dei figli, prediligono il metodo“Chat Sofa”, una bella chiacchierata sul divano con il figlio che ha commesso una marachella, durante la quale spiegargli il motivo del comportamento sbagliato. Una fonte vicina ai Duchi di Cambridge ha spiegato che il segreto dietro la perfetta normalità dei principini di sette, cinque e due anni, è tutto merito del divano di casa.

Kate e William, pur appoggiandosi a una tata, sono genitori presenti e convinti che la disciplina parta dal dialogo e non dai castighi. I risultati per ora sembrano dar loro ragione: i piccoli principini sembrano proprio bambini felici, sempre sorridenti. Cosa non da poco considerati i racconti sull'infanzia riguardanti le passate generazioni di Windsor.