Vacanze italiane per i Middleton: da Pippa a James tutti a godersi il mare

Il settimanale Chi ha sorpreso Pippa Middleton a Positano senza il figlio Arthur per una romantica pausa con il marito James Matthews. La coppia in questa dolcissima fuga romantica si è concessa ottimo cibo e tanti baci e coccole a bordo piscina. Pippa in splendida forma si è goduta l’anonimato in Costiera Amalfitana, lei che in passato si era lamentata per l’eccessiva notorietà e la curiosità inglese. Confusi tra i vacanzieri hanno nuotato e preso il sole regalandosi anche siparietti a due.

Anche il fratello James Middleton ha scelto l’Italia per le sue vacanze di coppia con la fidanzata Alizee Thevenet. I due hanno veleggiato lungo le coste della Sicilia postando scorci di mare e di vita sul veliero. “È passato un anno da quando ho chiesto ad Alizee di sposarmi ed è stato un anno ricco di emozioni” ha scritto il fratello della duchessa di Cambridge. A causa della pandemia la coppia ha dovuto rinviare le nozze, ma ora più affiatata che mai attende il momento buono per scambiarsi le promesse d’amore.

Pippa Middleton che è un habitué di Wimbledon si è presentata con un abito rosa pastello dalla linee bon ton e un panama in testa. Ad accompagnarla il fratello James più impacciato e serio. Assente il marito James Spencer Matthews.

