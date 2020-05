Bello seminudo e sbarbato, ecco il fratello di Kate Middleton in quarantena

La lunga quarantena ha portato James Middleton a prendere una decisione drastica. Il fratello della Duchessa di Cambridge ha scelto di cambiare look, e di radersi la barba per la prima volta dopo sette anni. E così, a petto nudo e più bello che mai, con gli occhi verdi che bucano l'obiettivo, si è armato di rasoio e fatto piazza pulita dei peli. Il suo make over social ha lasciato di stucco i follower ma ancora di più la sua fidanzata Alizee Thevenet , con cui avrebbe dovuto sposarsi proprio questo mese.

A fargli coraggio c'erano i suoi amati cani, protagonisti insieme a lui del filmato. "Non mi rado da 7 anni, la mia fidanzata Alizee non mi ha mai visto senza barba. Chissà se lei e questi qui - dice indicando gli spaniel - mi riconosceranno ancora". Poi ha preso il rasoio e compiuto il "gesto estremo", sicuro di fare una sorpresa gradita alla sua promessa sposa. La reazione della Thevenet è stata esplosiva. Vedendolo arrivare sbarbato ha iniziato a gridare incredula. L'ha abbracciato con trasporto, prima di farsi venire un dubbio: "Come farò ora a baciarti?" gli ha chiesto divertita. In effetti il cambiamento è spiazzante, ma James non ha perso un briciolo del suo fascino.

Il fratello minore di Kate e Pippa Middleton avrebbe dovuto convolare a nozze con l'analista finanziaria francese nel mese di maggio ma la cerimonia è stata rimandata a causa dell'emergenza coronavirus. Tra loro è stato un vero colpo di fulmine: si sono conosciuti in un bar di Londra e dopo un anno già era arrivata la proposta ufficiale. Se il matrimonio sarà confermato anche dopo la rasatura, allora James può stare sicuro: il loro è vero amore.

