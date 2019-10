Ecco la futura cognata di Kate Middleton

“She said OUI. Il nostro segreto non è più nostro ma siamo felici di condividere la notizia”. James Middleton, fratello di Kate e Pippa, sposerà la fidanzata Alizée Thevenet, bionda francese conosciuta grazie all'amore per i cani. La duchessa di Cambridge avrà una cognata sofisticata e sportiva e la casa reale parteciperà nel 2020 a ben due Royal Wedding (quello di James e quello di Beatrice di York).