Meghan Markle, il racconto shock: "Quella volta che la stanza di Archie prese fuoco"

Durante il royal tour in Africa, confessa la Duchessa di Sussex, è scoppiato un incendio nella nursery in cui alloggiava il suo primogenito Archie , che all'epoca aveva solo 4 mesi e mezzo, mentre lei e il principe Harry partecipavano a un evento ufficiale. E' stato solo per un caso fortuito che il bambino non fosse nella stanza quando sono divampate le fiamme: anziché metterlo a letto, la tata lo aveva portato con sé al piano di sotto.

Nel suo podcast Meghan Markle racconta per la prima volta alla sua amica Serena Williams le esperienze che nella vita l'hanno colpita di più, e il pensiero non può non tornare a quell'episodio spaventoso avvenuto in Africa. "Quando siamo atterrati lo abbiamo dovuto lasciare nella residenza in cui avremmo soggiornato" esordisce la Duchessa di Sussex parlando di suo figlio. "Archie stava per prepararsi per il sonnellino. Noi invece siamo subito andati a un evento ufficiale in questo paesino chiamato Nyanga" spiega, rivelando che lei e il principe Harry sono stati avvertiti dell'incidente solo al termine del suo discorso motivazionale rivolto a donne e ragazze: "Siamo entrati in macchina e ci hanno detto: 'C’è stato un incendio nella vostra residenza'. E io: 'Cosa?'", ha detto condividendo tutta la sua paura e il suo stupore.



Meghan Markle e il principe Harry si sono precipitati nella loro residenza e hanno trovato la tata in un mare di lacrime. Solo una fortunata coincidenza aveva fatto sì che non accadesse il peggio: la bambinaia, invece che mettere subito a letto Archie per il riposino, aveva preferito portare con sé il piccolo al piano di sotto. Giusto il tempo di uno spuntino, che però si è rivelato provvidenziale: "In quel lasso di tempo in cui è scesa per le scale, la nursery ha preso fuoco. Non c’era un allarme antincendio. Qualcuno ha semplicemente sentito puzza di fumo dal corridoio, è entrato e ha spento le fiamme. Insomma lui doveva essere lì, a dormire" ha raccontato la Duchessa di Sussex durante il podcast.

Nonostante l'accaduto, il tour in Africa, il più costoso della storia della royal family, è proseguito senza cambiamenti di programma. Meghan Markle avrebbe voluto raccontare l'accaduto, anche per mostrarsi in una dimensione più umana e meno patinata. Però si è resa conto che ciò non era possibile: "L’attenzione finisce per posarsi su come sembra, anziché su cosa si prova". La scelta quindi ha finito per essere quella di portare avanti i piani senza stravolgimenti: "Abbiamo dovuto lasciare il nostro bambino. Ci siamo spostati di posto dopo quell’episodio ma abbiamo dovuto comunque separarcene per il successivo evento ufficiale".