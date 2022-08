Guarda le mutande del principe Harry! Messe all’asta, valgono un milione di euro?

Ora Carrie Reichert ha deciso di metterle all’asta e posa con i mutandoni reali neri reali tra le mani. Dalla vendita del cimelio, ricordo di quelle notti selvagge con il fratello di William, spera di ricavarne un milione di euro. Le ha conservate per anni, ma ora di Harry dice che è diventato “così noioso”.

Il principe ribelle aveva 20 anni e ancora non aveva conosciuto Meghan Markle. Nelle sue notti folli ha lasciato una scia di pettegolezzi e pure un paio di mutande. Carrie ora posa con i boxer neri che ha indossato Harry in un gioco hot, le mette all’asta e spera di farci un bel gruzzoletto. Il bizzarro cimelio sarà battuto il prossimo 17 agosto, al Las Vegas Hustler Club, insieme all’abito e al costume che la ex spogliarellista indossò quella notte.