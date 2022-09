Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna dopo aver lanciato l'ultima bomba mediatica

Harry e Meghan in Gran Bretagna soggiorneranno nel Frogmore Cottage, di cui hanno appena rinnovato l’affitto (facendo presupporre che abbiano intenzione di tornare più spesso a Londra), nella stessa casa che li ha ospitati anche durante il Giubileo. Anzi, a giugno proprio lì hanno scelto di festeggiare il compleanno di Lilibet. Una proprietà dunque, che i duchi di Sussex sembrano amare particolarmente.

Harry e Meghan non faranno visita alla Regina Elisabetta che per ora si trova a Balmoral con problemi di mobilità e salute. Durante l’ultimo viaggio si sono intrattenuti poco con la nonna e nemmeno questa volta rimedieranno. Tra l’altro, il loro rientro in Gran Bretagna, capita a pochi giorni dalle ultime dichiarazioni della Markle. La duchessa di Sussex dopo aver detto che Harry ha “perso” suo padre, è tornata sui suoi passi affermando che non voleva dire esattamente così. Tanto è bastato però per creare nuove tensioni.

Harry e Meghan si fermeranno in Europa per una settimana e hanno già confermato due appuntamenti in Gran Bretagna e uno in Germania. I duchi faranno visita al One Young World Summit di Manchester, dove la Markle parlerà alla cerimonia di apertura del vertice che vede riuniti giovani provenienti da 190 Paesi (Meghan è consigliere dal 2014). Poi incontreranno un gruppo di delegati. In Germania parteciperanno all’evento One Year To Go degli Invictus Games 2023 a Dusseldorf, poi faranno ritorno nel Regno Unito per i WellChild Awards a Londra giovedì, dove Harry terrà un discorso.



Durante il viaggio europeo, Harry e Meghan saranno al centro dei riflettori: tutti gli occhi saranno puntati su di loro e sulle reazioni della casa reale. Anche il guru delle pubbliche relazioni ed esperto di marchi Mark Borkowski ha detto che si aspetta che la Markle utilizzi il viaggio per ottenere pubblicità.