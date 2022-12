Kate Middleton aderentissima, che toccatine col principe William!

Non sono stati certo i pettegolezzi su Meghan e Harry, a distogliere l’attenzione su Kate Middleton e il principe William in tour a Boston. Sono passati otto anni dal loro ultimo viaggio negli Stati Uniti e i principi di Galles hanno rappresentato al meglio la famiglia reale partecipando anche alla cerimonia Earthshot Prize Awards che si è tenuta alla MGM Music Hall. Venivano premiati coloro che hanno contribuito allo sviluppo sostenibile e Kate e William, così attenti alle questioni ambientali, hanno partecipato con un outfit a tema.

Leggi Anche Kate Middleton scatenata a Wimbledon, standing ovation con il principe

Leggi Anche Kate e William accompagnano i principini al primo giorno di scuola

Il lungo abito verde della Middleton è stato preso a noleggio per 86 euro. La principessa ci teneva a dare il buon esempio in tema di eco-sostenibilità. Ed ha fatto pure centro, visto che la gonna che le fasciava il fondoschiena ha catturato tutti gli sguardi. William non l’ha persa di vista un attimo, allungando spesso le mani sulla schiena e sul posteriore della moglie in segno di protezione. Ma anche lei si è spesso avvicinata al principe tra sguardi complici e gesti affettuosi.