Kate e William, bacio proibito alla partita di polo

William ha gareggiato durante un torneo di polo di beneficenza a Windsor, e Kate era tra il pubblico a fare il tifo per lui. Bellissima e molto elegante in bianco, la Duchessa ha seguito con passione il match proprio come

Maghan Markle

Harry

ha fatto qualche settimana fa conin California. Se la Duchessa di Sussex era stata immortalata dai fotografi mentre, in pantaloncini e camicia, rincuorava il marito dopo la sconfitta, la Duchessa di Cambridge è stata ripresa durante l'in bocca al lupo mentre bacia affettuosamente il principe sulla guancia.

Che la coppia abbia in mente, appena ne avrà l'opportunità, l'immagine della monarchia britannica è risaputo. La loro idea è quella di una family è più vicina alla gente comune, più simile ai sudditi ed empatica. Vorrebbero eliminare gli inchini e permettere alle persone di chiamarli per nome e non con il titolo reale. Per quanto riguarda le effusioni in pubblico, hanno già iniziato a sdoganarle...