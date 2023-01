Il principe Harry: "A 17 anni ho fatto uso di cocaina"

Il principe Harry ammette per la prima volta di aver fatto uso di cocaina quando aveva 17 anni nella sua autobiografia dal titolo "Spare - Il minore".

"Certo che in quel periodo prendevo cocaina - riporta Sky News citando stralci del libro -. A casa di qualcuno, durante un fine settimana di caccia, mi è stata offerta una striscia, e da allora ne ho consumata ancora un po'". "Non è stato molto divertente, e non mi ha fatto sentire particolarmente felice come sembrava succedere ad altri - aggiunge il duca di Sussex -, ma mi ha fatto sentire diverso, e quello era il mio obiettivo principale".