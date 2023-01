Harry, l'amico di Carlo ed ex biografo ufficiale: "Il secondogenito è una persona traumatizzata e problematica"

Continuano a far discutere le anticipazioni dell'autobiografia "Spare" del principe Harry, secondogenito di re Carlo III e della defunta Lady Diana.

E dalla Gran Bretagna arriva una prima reazione alle accuse lanciate nel libro contro la Casa Reale. Il quotidiano britannico The Times ha, infatti, pubblicato alcune dichiarazioni del giornalista Jonathan Dimbleby, amico di re Carlo ed ex biografo della Casa reale, che si è detto "perplesso" dalle memorie del principe, definendolo una "persona molto problematica. E' un uomo traumatizzato, non sta bene". Alla domanda su come possa sentirsi re Carlo III riguardo al libro, Dimbleby ha affermato che il sovrano è "estremamente addolorato e molto frustrato".