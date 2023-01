Harry: "Mio fratello William mi ha aggredito fisicamente"

Dopo l'ultima intervista in cui il duca di Sussex parla dell'allontanamento tra lui e il padre e il fratello, ora la spara a zero sui rapporti diretti con William, principe di Galles ed erede al trono, che nel 2019 durante un litigio afferrò il fratello per il collo e lo buttò violentemente per terra. Sono i particolari del libro diffusi dal quotidiano britannico The Guardian e che rischiano un nuovo raffreddamento.

Il principe Harry e l'addio alla famiglia reale per amore di Meghan Ogni stilla delle rivelazioni che circondano il principe Harry e il suo addio alla famiglia reale per amore della moglie Meghan viene seguita con attenzione spasmodica in Gran Bretagna e non solo. L'ultima arriva dalle anticipazioni della sua attesissima autobiografia, "Spare" (in italiano è tradotto come "Spare - Il minore"; ma in inglese il senso è "la ruota di scorta", ruolo tradizionale del fratello minore in caso qualcosa succedesse al primogenito), di cui il quotidiano "Guardian" ha ottenuto una copia.

L'addio alla casa reale Dopo il grande addio alla casa reale del 2019, subito prima dello scoppio della pandemia, la coppia Harry-Meghan ha cominciato a raccontare la sua versione dei fatti in una celebre intervista con Oprah Winfrey in cui accusavano un membro non specificato della real Casa di aver chiesto di che colore sarebbe stato il loro prrimo figlio; in dicembre è uscito il documentario Netflix "Harry&Meghan", sorta di confessione videoregistrata (e prima serie del lucro contratto firmato dai duchi di Sussex con la piattaforma di streaming), in cui i due reiterano le accuse di razzismo contro Meghan e Harry parlava appunto della giornata in cui litigò con la famiglia annunciando l'addio ai doveri reali, raccontando che il fratello gli aveva "urlato contro".

