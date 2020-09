Harry e Meghan alla conquista di Hollywood: firmano un accordo con Netflix

Dopo aver acquistato una mega villa a Santa Barbara, in una zona ambitissima dalle star, Harry e Meghan si sono lanciati ufficialmente alla conquista di Hollywood. I Duchi di Sussex hanno fondato una società di produzione e hanno firmato un accordo pluriennale con Netflix per la realizzazione di documentari, docu-serie, lungometraggi e programmi per bambini. Al New York Times hanno spiegato che il loro obiettivo sarà "creare contenuti che informino ma anche diano speranza. In qualità di neo-genitori anche per noi è importante realizzare programmi per le famiglie".