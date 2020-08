Nuovo trasloco per Harry e Meghan: hanno comprato casa a Santa Barbara

La ricerca della normalità. Questo cruciale caposaldo è alla base dei continui traslochi di Harry e Meghan. In meno di 7 mesi da quando hanno abbandonato gli impegni ufficiali e il Regno Unito sono arrivati al terzo cambio di residenza. Secondo quanto riferiscono alcuni tabloid americani , i duchi avrebbero salutato Los Angeles e avrebbero comprato una villa a Santa Barbara. "La coppia si è trasferita a luglio, per abbracciare una vita quanto più normale possibile", ha riferito una fonte a People.

LEGGI ANCHE > Fuga di compleanno per Meghan Markle, viaggio on the road con le amiche

A gennaio il Duca e la Duchessa di Sussex sono partiti per il Canada, stabilendosi in una lussuosa villa sull’Oceano Pacifico a Vancouver. Poi, in primavera, si sono spostati a Los Angeles, dove Meghan è nata e cresciuta, ospitati nell'enorme magione del produttore Tyler Perry. Ma evidentemente si trattava di una soluzione temporanea. Anche perché la villa in cui soggiornavano a Beverly Hills, nonostante lusso e confort "non era nello stile del principe Harry", come ha rivelato una fonte a Page Six.

La priorità dei duchi è quella di avere privacy e protezione. Ecco il motivo della scelta della nuova residenza, una villa nella graziosa cittadina a circa cento cinquanta chilometri a nord di Los Angeles. "La coppia si è sistemata all’interno di una comunità e si augura che sia rispettata oltre che la loro, anche la privacy dei loro vicini", ha spiegato una fonte a People.

Tra i nuovi vicini ci sono anche Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres. La prima è amica personale della coppia ed era presente anche al loro matrimonio. Probabile che ci sia proprio il suo consiglio dietro la scelta di vivere in questa area di ville protette e "per dare ad Archie una vita quanto più normale possibile". Harry e Meghan vorrebbe infatti farlo crescere lontano dalla frenesia di una metropoli e dall'attenzione asfissiante dei media.

Meghan e Harry volontari in un panificio di Los Angeles IPA 1 di 16 IPA 16 di 16 IPA 16 di 16 Instagram 16 di 16 16 di 16 16 di 16 16 di 16 IPA 16 di 16 16 di 16 10 di 16 11 di 16 12 di 16 IPA 13 di 16 IPA 14 di 16 IPA 15 di 16 IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: