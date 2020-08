Fuga di compleanno per Meghan Markle, viaggio on the road con le amiche

Non è un periodo facile per Meghan Markle , tra il processo in corso contro il tabloid Mail on Sunday, l'uscita a breve della sua biografia (non autorizzata) Finding Freedom e l'occhio dei media sempre puntato addosso. Proprio per prendersi una pausa da tutto e allontanarsi da problemi e brutti pensieri, la duchessa di Sussex avrebbe deciso di festeggiare il suo 39esimo compleanno "on the road" sulla costa Californiana, insieme al marito Harry , al figlio Archie , alla mamma Doria Ragland e a qualche amica fidata tra cui Oprah Winfrey , secondo quanto spifferato dalla royal watcher Katie Nicholl al magazine ET .





Lontana più che mai dalla royal family, Meghan ha scelto di celebrare la ricorrenza a modo suo. E poco importa se le campane di Westminster non suoneranno a festa come vuole l'usanza: la Markle sarà lontana chilometri e chilometri da Londra, in viaggio in auto verso Santa Barbara dove ha organizzato una mini festa all'aperto insieme alle persone che ama di più. Nessuno Zoom party è previsto con la Regina Elisabetta o con i cognati William e Kate Middleton, come invece è successo per i compleanni della famiglia caduti negli scorsi mesi.

All'inizio la Markle aveva pensato alle Bahamas come scenario per i festeggiamenti, ma ha cambiato idea a favore di un viaggio con un impatto ambientale ridotto. Per un attimo c'è stata la possibilità che le celebrazioni si potessero tenere a Balmoral, dove la Regina aveva invitato i duchi di Sussex per cercare di far ricucire i rapporti con il resto della famiglia. Il polverone sollevato dalle indiscrezioni trapelati dalla biografia in uscita ha però fatto saltare qualunque piano.

Intanto un altra indiscrezione getta qualche ombra su Meghan, sul suo passato e sulla sua reputazione. Come hanno svelato i taloid britannici, la sua biografia su Wikipedia sarebbe stata drasticamente modificata a ridosso dell'ufficializzazione della relazione con il principe Harry. Se fino al 6 ottobre era descritta come "modella, attrice e testimonial", alcuni giorni dopo era diventata un'"attrice, attivista e filantropa". Secondo i più pettegoli, in sostanza, un tentativo bello e buono di ripulire la sua immagine.

