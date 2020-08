La Regina su tutte le furie con Harry: lite per la tiara di Meghan prima del Royal Wedding

Prima del Royal Wedding tra Harry e Meghan la regina Elisabetta "mise al suo posto" il nipote con un rimprovero in piena regola. Il motivo? La famosa tiara che avrebbe dovuto indossare all'altare l'ex attrice americana. Quando Angela Kelly, collaboratrice della regina, non concesse loro una prova estemporanea con il gioiello prima della cerimonia, il principe andò su tutte le furie e si rivolse a lei con un linguaggio maleducato. E questo comportamento, secondo quanto riportato dal Daily Mail, non piacque per niente alla nonna.

LEGGI ANCHE > Harry infelice negli Usa sogna un ritorno in patria: "Vorrei esserci al funerale della regina"

Come vuole la tradizione la tiara fu scelta per essere concessa in prestito alla sposa dai gioielli di famiglia. In stile Art Decò, era appartenuta alla regina Mary, nonna di Elisabetta, e indossata anche dalla Principessa Margareth nel 1965. Il problema è che la Markle avrebbe voluto provarla con l'acconciatura, alla presenza del suo parrucchiere venuto apposta da Parigi.

Secondo le voci arrivate al tabloid inglese, Harry e Meghan si sarebbero presentati a Buckingham Palace a sorpresa, senza premurarsi di prendere appuntamento a soprattutto pretendendo che Angela Kelly consegnasse loro il diadema seduta stante. La responsabile del guardaroba della regina, a quanto rivelano gli insider, si sarebbe rifiutata perché il protocollo di sicurezza da seguire era ben altro e non si poteva avere all'improvviso un gioiello come quello, tenuto sotto chiave. Ciò che chiede Meghan, Meghan ottiene" avrebbe detto con stizza un inviperito Harry, deluso di non poter assecondare le voglie di quella che sarebbe dì lì a poco diventata sua moglie.



Quando la regina venne a sapere della sfuriata del nipote, non restò certo impassibile. Convocò Harry a Corte per una bella lavata di capo. Gli ricordò chi era, qual era il suo dovere e con quale tono ci si aspettava si rivolgesse al personale del Palazzo. Per la Kelly, in particolare, Sua Maestà esige un riguardo speciale: non è semplicemente la sua sarta personale, ma anche una sua confidente e cara amica.

La ormai celeberrima biografia non autorizzata sui Duchi di Sussex, "Finding Freedom", riporta una versione leggermente diversa dell'episodio. Si parla sì di Harry arrabbiato con l'assistente di sua nonna, ma solo perché questa si rifiutava di aiutare Meghan a scegliere e il diadema perfetto per le nozze. Quello che è certo è che questa prima piccola crepa è andata allargandosi sempre più nei mesi successivi, trasformandosi con il tempo nella voragine che ora separa i Duchi di Sussex dal resto della royal family.

Meghan e Harry volontari in un panificio di Los Angeles IPA 1 di 16 IPA 16 di 16 IPA 16 di 16 Instagram 16 di 16 16 di 16 16 di 16 16 di 16 IPA 16 di 16 16 di 16 10 di 16 11 di 16 12 di 16 IPA 13 di 16 IPA 14 di 16 IPA 15 di 16 IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: