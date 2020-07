Harry infelice negli Usa sogna un ritorno in patria: "Vorrei esserci al funerale della regina"

Ad oltre tre mesi dalla Megxit, il principe Harry preoccupa i sudditi di Sua Maestà, che sono convinti che non se la stia passando proprio bene negli Stati Uniti. A questo proposito i tabloid inglesi si dicono sicuri che il duca di Sussex si sia stancato della vita a Los Angeles, a differenza di Meghan, e vorrebbe tornare nel Regno Unito. Addirittura, secondo il magazine New Idea, Kate Middleton avrebbe ricevuto una telefonata con richiesta d'aiuto dal cognato: dovrebbe provare a organizzare un incontro con il padre e il fratello.

A scatenare i rumors è stata la pubblicazione del libro "Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor" di Andy Tillett e Dylan Howard, secondo i quali Harry sarebbe pronto a rientrare da solo in patria. E New Idea rilancia: per farlo si sarebbe così rivolto alla sua storica amica, con la quale i rapporti si sono incrinati proprio con l'arrivo della Markle.

Secondo il Sun, il duca sarebbe "passato dal sentirsi eccitato per il trasferimento in California al sentirsi segretamente torturato". Harry, apparso dimesso e impacciato nell'ultimo discorso pubblico con la moglie, starebbe soffrendo lo stesso spaesamento toccato in sorte a Meghan nei due anni scarsi passati nel Regno Unito.

Mentre secondo Tillett e Howard la preoccupazione principale di Harry in questo momento lontano dal Regno Unito sarebbe una: "Ha paura di non esserci quando la nonna morirà", scrivono i due. Infatti in questo periodo di difficoltà e infelicità a Los Angeles e nostalgia di Londra si sarebbe reso conto che il padre Carlo e la regina Elisabetta non ci saranno per sempre. Sensazioni ingombranti che tormentano l'animo del principe, esplose dopo appena sei mesi da quel volo per il Canada.

