Meghan e Harry volontari in un panificio di Los Angeles

Apparizioni centellinate, ma sempre ben organizzate. Si rivedono il duca e la duchessa di Sussex. Cappellino di rete e mascherina mentre si offrono volontari in una panetteria di Los Angeles che prepara pranzi per le persone bisognose. Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto visita alla Homeboy Industries che si preoccupa di recuperare di ragazzi difficili insegnando loro un mestiere. E così, mani in pasta per tutti.

Vivono in una mega villa da 18 milioni di dollari sulle colline di Beverly Hills ma non si dimenticano di fare beneficenza. Già durante la pandemia si erano offerti volontari per consegnare pasti a chi ne avesse bisogno. Ora si sono messi al lavoro come cuochi per offrire una mano a un’associazione che si occupa del recupero dei ragazzi che sono stati dietro le sbarre.

Il panificio ha condiviso gli scatti della coppia pubblicando i ringraziamenti per Harry e Meghan: "Il nostro personale è stato entusiasta di lavorare al loro fianco mentre aiutavano a preparare il cibo". Negli scatti i duchi aiutano a cuocere il pane, a stendere la pasta fresca e a sistemare le scatole di cibo da consegnare ai più bisognosi. Meghan indossava una camicia bianca e jeans con i capelli raccolti in una crocchia dentro la retina. Anche il principe Harry ha scelto una camicia bianca abbinata alla moglie.

Una fonte vicina alla coppia ha detto al Daily Mail che avevano sperato di mantenere il loro volontariato privato ma erano contenti che la beneficenza fosse riconosciuta.

