Meghan e Harry, in 4 mesi hanno speso 50mila euro per la sicurezza

Tranquillità e privacy sono cose alle quali non intendono rinunciare e per garantirsele non badano a spese. In soli quattro mesi in Canada Harry e Meghan Markle hanno destinato quasi 50mila euro alla sicurezza, secondo quanto riportato da Page Six e Canadian Taxpayers Federation. Cifra che è stata anticipata dai contribuenti del Paese nordamericano, che ora la rivogliono indietro.

Che in Canada la gente non avesse accolto di buon grado la venuta dei Duchi "fuggiaschi" non è una novità. In molti temevano di doversi ritrovare a pagare le spese per il soggiorno della coppia e, secondo una ricerca del Times, il 73% della popolazione non aveva intenzione di faro. In 80mila avevano firmato una petizione online per chiedere che non venissero utilizzati i soldi dei contribuenti, ma Bill Blair, Ministro canadese della pubblica sicurezza, ha specificato: "La loro è stata una situazione unica e senza precedenti. Sono attualmente riconosciuti come personaggi protetti a livello internazionale e il Canada ha l'obbligo di fornire il personale di sicurezza necessario". Alla fine il Duca e la Duchessa di Sussex hanno scelto gli Usa come loro nuova casa, lasciandosi alle spalle un conto salato da saldare.

Intanto a Los Angeles vanno avanti tra alti e basti. Forse la vita da commoner non è proprio come se l'erano immaginata e, se Meghan sembra essere rifiorita, Harry fatica a ingranare. Dopo le difficoltà a trovare un lavoro e a farsi degli amici, deve affrontare un'altra piccola batosta. Pare che la richiesta del principe e di sua moglie di registrare il marchio Archewell, nome dell'associazione benefica che hanno fondato insieme in California, sia stata respinta. Le cause, secondo il Sun, sono da cercarsi in vizi di forma nella presentazione della domanda ma anche del mancato pagamento di parte dei contributi richiesti.

