Caso Floyd, Meghan Markle: "La sua vita contava, non si può tacere"

L'America è ancora scossa dalle proteste seguite alla morte di George Floyd. Molte star sono scese in piazza per manifestare il loro dissenso contro il razzismo, altre hanno scelto la campagna #blackouttuesday per partecipare attraverso i social. Ora anche Meghan Markle ha alzato la voce in favore dei suoi ideali antirazzisti, rivolgendosi in un video agli studenti della Immaculate Heart High School di Los Angeles: "L’unica cosa sbagliata da dire è non dire nulla. La vita di George Floyd contava. Mi dispiace così tanto che dobbiate crescere in un mondo in cui questo è ancora presente", ha detto.