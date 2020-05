La Regina presenta il conto: Harry e Meghan pagheranno per Frogmore Cottage... ma a rate

I sudditi lo avevano chiesto, la Regina Elisabetta lo aveva promesso, e alla fine il conto è arrivato. Harry e Meghan Markle dovranno risarcire la Corona per le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione di Frogmore Cottage, dove hanno vissuto solo per pochi mesi prima di decidere di mollare tutto e andare a vivere in America. I Duchi di Sussex dovranno versare nelle casse dello Stato Britannico i circa 2 milioni e mezzo di sterline che sono stati spesi per esaudire i loro desideri, ma lo faranno a rate "agevolate": 18mila sterline al mese per i prossimi 11 anni.

Come riporta il magazine inStyle, la somma copre una quota delle spese per il restauro ma anche quelle di mantenimento della residenza. Una sorta di affitto insomma, che permetterà loro di poter usufruire liberamente della dimora a ogni loro rientro in Gran Bretagna. Una decisione, quella della rateizzazione, che ha fatto storcere il naso a molti sudditi della Regina, convinti che l'indipendenza economica tanto agognata da Harry e Meghan passi anche dalla restituzione del denaro pubblico speso per loro. "Sono abbastanza ricchi - sarebbe la tesi - da restituire tutto in un'unica soluzione".

Dopo le nozze, e dopo aver deciso di prendere le distanze da William e Kate e di lasciare Kensington Palace, Harry e Meghan si erano trasferiti nella lussuosa residenza, ma non prima di aver adattato al loro gusto l'intera struttura. I lavori sono iniziati alla fine di novembre 2018 e sono stati sostanzialmente completati alla fine di marzo dell'anno successivo: in questo tempo sono stati rifatti i soffitti, i pavimenti e tutti gli impianti e la struttura è stata resa completamente ecofriendly. L'esborso per una tale mole di interventi è stato elevato e il fatto poi che i Duchi vi abbiano vissuto solo qualche mese ha destato più di qualche critica tra i contribuenti.

Con un Oceano in mezzo, però, di tutto questo clamore a Harry e Meghan arriva solo un leggero brusio. Mentre nel Regno Unito si dibatte se sia giusto o no concedergli di saldare a rate il loro debito, la coppia festeggia i due anni di matrimonio. Nella loro villa di Hollywood dove si sono trasferiti da poco, con una vicina d'eccezione come Adele, si godono la ritrovata liberà e tutto l'amore del figlio Archie.

