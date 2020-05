Meghan Markel e Adele, amiche e vicine di casa a Beverly Hills

Niente location isolata e solitaria per Harry e Meghan, ma una bella villa a Beverly Hills, circondata da vip. E così se il principe soffre la lontananza dalla casa reale e si ritrova senza amici, Meghan, cresciuta a Los Angeles, fa presto a ritrovare famosi da cui farsi consigliare. Infatti, secondo il Mirror, la ex attrice americana avrebbe ricevuto consigli utili da Adele, che abita a 5 minuti dai duchi di Sussex.

Meghan e Harry hanno preso in affitto da un amico, il produttore cinematografico Tyler Perry, una grande villa da 14 milioni di sterline e mezzo, con otto camere da letto e dodici bagni. La supervilla di Adele dista solo 5 minuti da loro e pare che la duchessa e la cantante si siano sentite per confrontarsi sulle zone da frequentare senza essere assalite dai paparazzi, sull’asilo per Archie e sulle passeggiate da fare nei dintorni.

Adele che vive a Beverly Hills da più tempo avrebbe consigliato ai Sussex la scuola frequentata da suo figlio Angelo anche per il piccolo Archie e avrebbe rivelato i luoghi in cui andare per tenersi alla larga dai fotografi. La cantante e la ex attrice si sono conosciute un paio d’anni fa a una cena di beneficenza, organizzata per raccogliere fondi per le vittime della Grenfell Tower.

Chissà se le due si ritroveranno anche a passeggiare insieme con i rispettivi figli o a scambiarsi chiacchiere da mamme al parco. Nel quartiere scelto da Harry e Meghan vivono anche Rod Steward, Sylvester Stallone, Elton John e Serena Williams, già amica di Meghan. Ora però serve che anche il principe trovi un amico in zona per poter alleviare la mancanza della famiglia reale e delle sue amicizie inglesi…

