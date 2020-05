Torna il sereno nella royal family, William e Harry hanno fatto pace

Alla fine ci è voluto il covid-19 per far tornare la pace tra il principe William e suo fratello Harry . Secondouna fonte vicina a Buckingham Palace e raccolte dal sito di news ET, i due fratelli si sarebbero riavvicinati a seguito della preoccupazione per loro padre, il principe Carlo , risultato positivo al coronavirus. I compleanni dei rispettivi bambini, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, hanno fatto il resto e ora i due figli di Lady Diana hanno riallacciato i rapporti.

Peccato ci sia l'Oceano a separarli. William è in Gran Bretagna con la moglie Kate Middleton e i figli George, Charlotte e Louis, impegnato in smartworking a rispettare i suoi doveri nei confronti della Corona. Harry invece è in California, dove sta progettando la Fase 2 della sua vita, quella lontana dalla monarchia, con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie.

I rapporti tra William e Harry, che un tempo erano così uniti, si sarebbero incrinati a causa delle rispettive mogli. Secondo voci accreditate, Kate e Meghan non si sarebbero mai piaciute. I due fratelli si sono così allontanati piano piano, ma la rottura si è consumata definitivamente quando il secondogenito e la sua consorte hanno deciso di prendere le distanze da Buckingham Palace e di "abdicare" dal loro ruolo di royal senior. Una decisione che ha trovato tutta la disapprovazione del Duca di Cambridge, anche se in pubblico ha sempre cercato di mantenere la sua pacatezza.

La preoccupazione per il padre malato, però, è riuscita a far torvare loro di nuovo un terreno comune. Entrambi in ansia per la salute del principe Carlo avrebbero ripreso a sentirsi via chat e videochiamate. Il compleanno del principe Louis il 23 aprile, quello della principessa Charlotte il 2 maggio e quello del piccolo Archie il 6, hanno offerto una nuova scusa per una serie di appuntamenti in chat tra fratelli. Sotterrata l'ascia di guerra quindi, ora manca solo la stretta di mano... ma per quella c'è da aspettare la fine della pandemia.

