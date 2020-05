Archie festeggia il primo compleanno con un party in piscina

Per il primo compleanno di Archie, il principe Harry e Meghan Markle avevano previsto una fugace visita in Scozia per trascorrere la giornata con i bisnonni, la Regina Elisabetta e il principe Filippo , i nonni, Carlo e Camilla , e magari anche tutti gli altri Windsor. Il coronavirus ha scombussolato i loro piani, e così i Duchi di Sussex hanno ripiegato su un party casalingo a bordo piscina nella lussuosa villa di Malibù in cui stanno trascorrendo la quarantena. Niente invitati quindi, ma l'amore di mamma e papà e tanti dolcetti bio.

Festeggiamenti sottotono, ma Meghan ha deciso di non rinunciare al party per suo figlio. Annullati gli inviti agli amici George e Amal Clooney e a Serena Williams con la sua famiglia, cancellata anche la presenza di nonna Doria Ragland: alla festa parteciperanno solo i duchi, la tata e la governante, il personale di sicurezza e i cani Guy e Oz. Per loro un buffet in giardino a bordo piscina con torta, pasticcini e decorazioni a forma di animali preparati dalla Markle a base di ingredienti salutari, come riporta "Ok Magazine".

Anche se non sarà presente fisicamente, la famiglia reale britannica non rinuncerà di certo a fare gli auguri al settimo in linea di successione al trono. In programma c'è una videochiamata con nonni e bisnonni e anche con gli zii William e Kate e con i cugini George, Charlotte e Luis, come già avvenuto negli scorsi giorni per il compleanno di questi ultimi due. Intanto per lui sono arrivati via Instagram gli auguri (di circostanza) della Sovrana, della royal family e di Clarence House. "Buon compleanno ad Archie Mountbatten-Windsor che celebra oggi il suo primo compleanno", si legge sulla pagina social ufficiale della Royal Family a corredo di una foto risalente al battesimo del bambino, in cui compaiono anche nonni e genitori. Impossibile non fare un confronto con i post riservati a Charlotte e Luis che per il loro compleanno, rispettivamente il 2 maggio e 23 aprile, hanno avuto post "personalizzati" con foto scattate ad hoc per l'occasione.

Non mancheranno nemmeno i regali per Archie. Harry e Meghan hanno invitato tutti a non spendere inutili soldi in giocattoli o abbigliamento, ma a donare qualcosa che abbia più un valore simbolico che materiale, oppure a fare una donazione a una charity. La Regina ha già impacchettato il suo dono: un bellissimo cavallo a dondolo di legno.

