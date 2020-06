Meghan Markle incinta? La Regina sarà l’ultima a saperlo

Meghan Markle incinta di un secondo bebè? Secondo i bene informati la duchessa di Sussex sarebbe in dolce attesa e alcuni indizi lo confermerebbero. Ma la Regina non solo ne sa nulla, ma sarà anche l’ultima a saperlo. Un ennesimo colpo basso nei confronti della Corona inglese da parte di Meghan e Harry. Ne sarebbe invece a conoscenza la mamma della Markle, Doria Ragland che in queste settimane si è trasferita a vivere proprio nella villa dei duchi.

A destare i primi sospetti sarebbero i recenti video della duchessa che si lascia inquadrare soltanto il viso e le spalle. Anche in un filmato con il piccolo Archie nascondeva bene le sue forme lasciando davanti all’obiettivo solo il viso e mezzo busto. Un pancino sospetto da nascondere?

Ovviamente nessuna conferma o smentita ufficiale, ma secondo il sito newidea.com la coppia sarebbe in attesa del secondo figlio. Del resto, una fonte vicina a Harry e Meghan avrebbe spifferato il dolce segreto e non sarebbe un mistero che i due vogliano allargare la famiglia. La notizia rilanciata sul web sarebbe una ventata di gioia anche per Buckingham Palace se non fosse che i reali potrebbero essere gli ultimi a saperlo.

Secondo le indiscrezioni, infatti, la Markle avrebbe scelto di proposito di non comunicare nulla alla famiglia preferendo prima aspettare diverse settimane. Chissà nonna Elisabetta come prenderebbe questo ulteriore sgarbo. Ancora non ha digerito la partenza di Harry per l’America, non è contenta di aver potuto vedere pochissimo il nipotino Archie e non ha gradito certo la rinuncia “reale” del figlio di Carlo. Ma dopo la pandemia e dopo il lockdown, la Regina costretta a party social e conferenze su Zoom, potrebbe essere davvero entusiasta di una lieta novella e ancor più se a dargliela fosse proprio Harry in persona…

