Harry e Meghan alla conquista di Hollywood: in ballo un progetto top secret

La scelta della California come base su cui costruire la loro nuova vita, fin da subito non è sembrata casuale. E di certo non è un caso che Harry e Meghan hanno acquistato una megavilla nei pressi di Santa Barbara, una zona ambitissima dalle star. Secondo il magazine Variety, i Duchi di Sussex vorrebbero lanciarsi alla conquista di Hollywood e avrebbero già un piano per farlo.

La coppia avrebbe in mente un progetto ben preciso e starebbe cercando di venderlo alle case di produzione più importanti. Non è chiaro se si tratti di una serie tv già scritta o di altro, quel che è certo è che qualcosa belle in pentola dal momento che i due hanno già preso contatti con le major hollywoodiane. Una fonte ha rivelato a Variety che in ogni caso il progetto a cui stanno lavorando non prevede Meghan Markle nel ruolo di attrice, anche se lei non disdegnerebbe di tornare sulle scene. Si starebbe anzi muovendo anche in quel senso, con un cachet fissato a 50 milioni di dollari.

La scalata di Harry e Meghan alle vette dello star system è già iniziata a piccoli passi. La Markle ha prestato la voce alla docuserie per Disney Plus, "Elephants", presentata in anteprima ad aprile. Prima di rinunciare ai loro titoli reali, il principe Harry ha annunciato una collaborazione con Ophra Winfrey su una Apple TV + per una docuserie sulla salute mentale. E' poi apparso a sorpresa nel trailer di Netflix del documentario "Rising Phoenix", che uscirà alla fine agosto e racconterà la storia dei Giochi Paralimpici.

