Mutuo da 50mila dollari al mese, Harry e Meghan ora cercano lavoro

La questione casa è stata risolta. Dopo aver affittato prima una residenza in Canada, poi un'altra a Malibù, Harry e Meghan hanno acquistato la villa dei sogni nei pressi di Santa Barbara. Ora però c'è da pensare al lavoro per poter pagare la rata del mutuo che, nel loro caso, si aggira introno ai 50mila dollari al mese. I Duchi di Sussex sarebbero disposti ad accettare qualunque "impiego", anche se il sogno nel cassetto della Markle è quello di tornare a fare l'attrice.

Hanno acquistato una villa faraonica circondata da un parco enorme in uno dei luoghi più esclusivi dei dintorni di Los Angeles: basti pensare che i loro "vicini di casa" sono Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow ed Ellen DeGeneres. Il principe Carlo si è fatto carico di versare l'anticipo per l'acquisto, di circa 5 milioni di dollari. Ora pagare il mutuo spetta ai duchi, che al momento sono ancora senza lavoro. Senza contare che su di loro pende anche il "debito" contratto con i sudditi britannici, che ancora aspettano di essere risarciti dei due milioni di sterline spesi per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, dove la coppia ha vissuto solo qualche mese.

La villa di Santa Barbara sarebbe costata 14,7 milioni di dollari in totale. Costruita nel 2003, la casa principale in stile mediterraneo comprende una biblioteca, una palestra, saune umide e secche separate, un ascensore, una sala giochi e un home theater. In totale si parla di 9 camere da letto e ben 16 bagni, tra l'edificio principale e la dependance. Sono inoltre presenti una sala da tè, un cottage per bambini e giardini con roseti a più livelli, ulivi secolari e alti cipressi italiani. Un campo da tennis di dimensioni standard, una piscina con corsia per bambini e un un parchetto giochi per i più piccolo sono tra i numerosi altri servizi all'aperto.

La speranza di Meghan è quella di riprendere la sua carriera di attrice e pare che abbia già ripreso i contatti con le case di produzione. Nonostante il cachet richiesto sia di 50 milioni di dollari, pare che non siano pochi i registi interessati a lavorare con lei. Un'alternativa potrebbe essere quella della scrittura di articoli sulle tematiche che stanno a cuore a lei ed Harry, oppure tenere discorsi in pubblico su tematiche sociali.

