Meghan Markle ha chiesto un incontro privato a Re Carlo, primi passi verso la riconciliazione?

Per ottenerlo gli avrebbe scritto una lettera con la speranza che le sia concessa la possibilità di incontrarlo al più presto, prima della partenza dalla Gran Bretagna per fare ritorno, insieme al principe Harry , in California.

Secondo il giornalista Neil Sean, Meghan Markle avrebbe fatto un primo passo verso la riconciliazione. "Una mossa davvero coraggiosa", ha commentato. Tramite una lettera formale gli avrebbe chiesto un incontro a tu per tu per sanare la frattura profonda creatasi a partire dalla Megxit e diventata una vera e propria voragine a seguito dell'intervista bomba a Oprah Winfrey. Quello che non è chiaro, è se il Re sia disposto o meno ad accettare il ramoscello d'ulivo.

Re Carlo al momento è totalmente focalizzato sul suo nuovo ruolo e potrebbe non avere tempo, o interesse, a dare seguito alla richiesta di Meghan Markle. Del resto anche il principe Harry ha espresso il desiderio di mantenere in questo momento l'attenzione focalizzata sulla regina Elisabetta: "Le persone devono concentrarsi su mia nonna e smettere di parlare di tutte le altre cose" avrebbe detto a un amico, con riferimento anche al tanto chiacchierato rapporto con suo fratello William. D'altro canto però, i Duchi di Sussex torneranno presto il California, e chissà quando si ripresenterà una nuova occasione per cercare di appianare gli attriti.

Al funerale della regina Elisabetta, Meghan Markle si è lasciata andare alla commozione e ai fotografi non è sfuggita la lacrima che le rigava il viso. Del resto, nella famosa intervista, aveva detto a proposito dell'illustre nonna di suo marito: "È sempre stata calda, invitante e davvero accogliente". Del tutto diversa l'immagine che le sue parole danno di re Carlo: "Harry mi ha detto: 'Ho perso mio padre'" ha raccontato nel suo podcast parlando di un rapporto sull'orlo del collasso. "Tutto è accaduto solo perché... semplicemente esistendo, stavamo sconvolgendo la dinamica della gerarchia" ha aggiunto. Ora chiede un colloquio per sotterrare l'ascia di guerra e voltare pagina una volta per tutte.