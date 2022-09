Kate Middleton e Meghan Markle in lutto, a chi andranno i gioielli della Regina Elisabetta?

Come avrebbe voluto la Regina Elisabetta sono una a fianco dell’altra proprio come i rispettivi mariti William e Harry. In abiti neri, sobrie e regali, si preparano all’ultimo saluto alla sovrana lunedì. Intanto la principessa del Galles indossa due preziosi che le ha regalato la Regina. Ma a chi andranno tutti i gioielli?

Kate Middleton e Meghan Markle appaiono come due cognate provate e in lutto durante le celebrazioni ufficiali per l’addio alla Regina Elisabetta. Sull’abito scuro della principessa del Galles brillava però la spilla a forma di foglia con diamanti e perle, un dono della sovrana, come pure gli orecchini di perle.



Anche la Regina Elisabetta verrà sepolta con i suoi amati orecchini di perle, un gioiello semplice che l’ha accompagnata durante gli ultimi periodi della sua vita. Con lei per sempre anche la fede nuziale in oro. Cosa riceveranno invece i parenti, le principesse e le duchesse della casa reale? Kate Middleton ha già sfoggiato in diverse occasioni alcuni preziosi ricevuti dalla Regina Elisabetta, mentre Meghan Markle ha preferito non destare attenzione e sull’abito nero a lutto non ha sfoggiato gioielli. Eppure, tra diademi, collane, orecchini, spille, il patrimonio della nonna di Harry è molto ricco.

I gioielli della Corona sono di proprietà dello Stato, ma quelli privati di Elisabetta saranno ereditati dai parenti. Pare che l’anello di fidanzamento che il principe Filippo le aveva regalato e che dicono contenga un messaggio d’amore, andrà alla figlia Anna. Ma Re Carlo erediterà la collezione della madre e potrà decidere a chi fare indossare i preziosi. I gioielli privati invece verranno distribuiti in base al testamento della Regina Elisabetta. E chissà se ci saranno sorprese o meno per Kate Middleton e Meghan Markle.