Regina Elisabetta, il principe Harry è arrivato troppo tardi per salutarla

Nonostante si trovasse già in Gran Bretagna insieme aper una serie di impegni a sfondo benefico, e sia partito alla volta di Balmoral appena informato delle condizioni critiche di sua nonna, non è riuscito ad arrivare in tempo al suo capezzale. Quando è atterrato nell'aeroporto scozzese, la notizia della morte di Sua Maestà era già stata diffusa da un'ora e mezzo.

Quando ha iniziato a circolare la voce di un aggravarsi delle condizioni della regina Elisabetta, il principe Harry si trovava a Londra dove avrebbe dovuto tenere un discorso ai WellChild Awards insieme a Meghan Markle. Appena appresa la notizia ha disdetto l'impegno ufficiale e con un jet privato ha raggiunto la Scozia da solo, senza sua moglie. Troppo tardi però: Sua Maestà è morta alle 18:30 di giovedì 8 settembre e lui è arrivato all'aeroporto di Balmoral solo un'ora e mezzo dopo.



Il principe Harry ha raggiunto il resto della royal family a Balmoral per stringersi con loro nel dolore della perdita della regina Elisabetta. Meghan Markle invece è rimasta a Londra, ma anche lei ha annullato la partecipazione ai WellChild Awards. L'ipotesi è che raggiunga il resto dei familiari in un secondo momento, come del resto farà

Kate Middleton

George, Charlotte e Louis

, rimasta nel Berkshir con i piccoli



Durante il loro viaggio europeo, il principe Harry e Meghan Markle non avevano previsto incontri con il resto della royal family. L'ultima volta che si erano incontrati, in occasione del Giubileo di platino a giugno, la situazione si era fatta particolarmente tesa e sul limite dell'esplosione. Per fortuna i Duchi di Sussex avevano esaudito il desiderio della Regina Elisabetta di farle incontrare ancora una volta il nipote Archie e di farle conoscere la piccola Lilibet, nata quando la coppia viveva in America da tempo e il cui nome è dedicato proprio alla bisnonna.

Il principe Harry ha trascorso la sera e la notte a Balmoral insieme a tutto il resto della royal family ma è stato il primo a lasciare, in mattinata, la residenza in Scozia. Nel palazzo in cui la regina Elisabetta ha trascorso le sue ultime ore erano presenti insieme a lui anche Carlo (ora re

Carlo III

Anna, Andrea ed Edoardo

nipote William

),(i quattro figli della Sovrana), oltre al. La famiglia si è ritrovata al completo dopo mesi di lontananza e nei prossimi giorni le celebrazioni per l'addio a Sua Maestà li porteranno a incontrarsi di nuovo: chissà che il dolore per la perdita della matriarca non possa sciogliere il gelo che negli ultimi anni si è creato tra loro.