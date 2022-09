Regina Elisabetta, Carlo: "E' un momento di grande tristezza"

"La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia": sono le prime parole di Carlo dopo la morte della madre, la Regina Elisabetta.

"So che la sua morte sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il regno, il Commonwealth e da innumerevoli persone nel mondo", ha aggiunto. "E' di conforto la consapevolezza dell'affetto e del rispetto provato per la regina".