Regina Elisabetta, William e Harry fianco a fianco ai funerali

Ne sono certi gli esperti reali perché sono tutti d’accordo nel credere che questo sarebbe stato il volere della nonna. Ci sarà dunque una tregua tra i figli di Re Carlo almeno durante le celebrazioni in ricordo della sovrana. Metteranno da parte ogni incomprensione, non come fu per la processione di nonno Filippo. Allora i due nipoti camminarono distanti più che mai.

Per l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta, William e Harry potrebbero presentarsi uno a fianco dell’altro in una sorta di pace temporanea. A Palazzo si parla di questa possibilità e secondo “The Sun” un gesto del genere migliorerebbe sicuramente l’impressione sulla famiglia reale e anche i rapporti tra i duchi. Prima della celebrazione ufficiale nell’abbazia di Westminster i due fratelli potrebbero essere vicini fisicamente e uniti nel dolore per la perdita della loro amata nonna.

Del resto, tutti ricordano come un brutto momento per la famiglia reale quando alle esequie per il principe Filippo, i figli di Carlo si tennero a debita distanza, sempre divisi nella loro camminata durante la processione da Peter Phillipis, figlio della principessa Anna.

Un primo segnale di pace tra i duchi, figli di Re Carlo è stato notato, invece, durante la passeggiata a Windsor l’altro giorno quando William e Harry si sono presentati a sorpresa con le loro mogli per salutare la folla accorsa per rendere omaggio alla Regina Elisabetta. Era davvero tanto tempo che le due coppie non si facevano vedere insieme e hanno catalizzato gli sguardi e i flash, fino a far passare in secondo piano anche il Re.



Intanto in Gran Bretagna si preparano i funerali della Regina Elisabetta previsti lunedì 19, quando arriveranno tutti i reali d’Europa. Oltre al nuovo primo ministro britannico Liz Truss, ci sarà la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e le teste coronate di Spagna, Norvegia, Belgio, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi. Saranno presenti il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, l'imperatore giapponese Naruhito e ha annunciato che parteciperà anche il presidente americano Joe Biden.