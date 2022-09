Regina Elisabetta, ecco chi adotterà i suoi amati corgi

Leggi Anche Regina Elisabetta, il principe Harry è arrivato troppo tardi per salutarla

Nel 2021 era stato lo stesso principe Andrea a regalare alla regina Elisabetta una coppia di cagnolini, Muick (un corgi) e Fergus (un dorgi) per aiutarla a superare un periodo particolarmente difficile, quando il principe Filippo era in ospedale e

Meghan e Harry

principesse Eugenie e Beatrice

avevano appena lanciato la bomba dell'intervista a Oprah. Fergus è vissuto solo 5 mesi e così, dopo la sua morte, lehanno regalato alla nonna un altro cucciolo, Sandy, in occasione del suo 95esimo compleanno. La coppia di cagnolini, con Candy e Lissy che sono arrivati dopo, sono restati accanto a Sua Maestà fino alla fine dei suoi giorni.



La passione della regina Elisabetta per i corgi ha radici antiche, da quando per il suo 18esimo compleanno ebbe in dono Susan da suo padre, re Giorgio VI. Da quel giorno del 1944 oltre 30 discendenti dell'amata cagnolina le hanno fatto compagnia fino al 2018, quando se ne è andato Willow, l'ultimo della stirpe. Una perdita devastante, che le aveva fatto decidere di non adottare altri cani. Per tre anni ha tenuto duro, ma è capitolata quando il principe Andrea le ha portato Muick e Fergus ancora cuccioli. Ha accettato il dono ma con riserva: il principe ha dovuto promettere che si sarebbe preso cura di loro quando sua madre fosse morta. Per lui, che dalla madre ha ereditato uno smodato amore per i cani, non è stato difficile accettare il patto e ora è pronto a tenere fede alla parola.