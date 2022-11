A cena con Harry e Meghan, un milione di dollari per stare a tavola con loro

A meno che non si sia amici della coppia, serve un milione di dollari per sedersi a tavola con i Duchi di Sussex. E' questa la cifra necessaria per poter partecipare il 6 dicembre a New York al banchetto di gala durante in quale verrà assegnato il "Ripple of Hope", riconoscimento che viene dato a personalità che si sono distinte per la loro attività umanitaria, filantropica e in difesa dei diritti.

La cena di gala - La serata di gala è organizzata dalla fondazione "Robert F. Kennedy Human Rights", nata in onore del senatore e fratello minore dell'ex presidente americano John e presieduta da Kerry Kennedy. In passato sono stati insigniti del riconoscimento anche Barack Obama, Bill e Hillary Clinton e Al Gore. Per il 6 dicembre è previsto il collegamento da remoto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre seduti a tavola ci saranno tante star di Hollywood.



Come partecipare al ricevimento - I prezzi per partecipare all'evento esclusivo non sono proprio alla portata di tutte le tasche. Per sedersi a tavola con Harry e Meghan serve la bellezza di un milione di dollari. Sono previsti anche pacchetti più "economici", come quello da 500mila dollari che consente l'accesso a una reception cui saranno presenti, ovviamente, anche i duchi di Sussex.



Le polemiche sul riconoscimento a Harry e Meghan - Dove ci sono Harry e Meghan non mancano le polemiche. La scelta di insignire i Duchi di Sussex con un riconoscimento tanto importante, ha fatto storcere il naso a molti visto e considerato il peso storico, politico e sociale dei loro predecessori. Tra gli altri David Nasaw, autore di varie biografie dei Kennedy, definisce la decisione "assurda e scellerata". E si domanda: "Cosa hanno fatto questi due per meritarsi un premio simile? Quanta percentuale della loro ricchezza va alla causa umanitaria?".



Anche Kate e William a New York - Ironia della sorte, mentre Harry e Meghan parteciperanno a New York al gala per il "Ripple of Hope", anche William e Kate saranno nella Grande Mela per una cerimonia. I principi di Galles parteciperanno a un evento collegato all'Earthshot Prize, premio ambientalista lanciato proprio dall'erede al trono britannico. Anche nel loro caso c'è una connessione con la famiglia Kennedy: il riconoscimento è ispirato al viaggio dell'uomo sulla luna voluto da John Kennedy, e William collabora con Caroline, figlia di Jfk. I figli di re Carlo si troveranno quindi nella stessa città per la prima volta dopo i funerali della regina Elisabetta: troveranno il tempo per una cena (informale) insieme?