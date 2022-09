"Meghan Markle voleva essere pagata per incontrare la folla", rivelazioni shock in un libro

Le ombre tornano ad ammantare le figure di Megan Markle ed Harry a pochi giorni dai funerali per Elisabetta II che hanno visto riunita la famiglia reale britannica dietro il feretro della sovrana.

I duchi di Sussex e il loro comportamento sono infatti al centro di nuove scottanti rivelazioni che arrivano dall'uscita del libro intitolato "In Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown" firmato da un autorevole "royal correspondent" del Times, Valentine Low. "Meghan Markle si stupì di non essere pagata per incontrare la folla" è solo una delle indiscrezioni raccolte dall'autore, destinate a scuotere nuovamente gli ambienti di Corte.