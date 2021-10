I duchi di Cambridge agli Earthshot Prize Awards di Londra: lui pare 007, lei stordisce

All’Alexandra Palace di Londra è andata in scena la cerimonia di premiazione dei primi Earthshot Prize Awards, un riconoscimento dedicato ai progetti volti alla tutela dell'ambiente creato e lanciato dal principe William . Proprio lui e Kate Middleton sono stati i protagonisti assoluti della serata, il futuro re in versione 007 con giacca in velluto verde (per restare in tema green) e lei con uno stupefacente abito già sfoggiato 10 anni fa a Los Angeles.

La tutela dell'ambiente era il tema dell'evento durante il quale sono stati premiati 5 progetti con l'ambizioso obiettivo di "salvare il mondo" entro il 2030. Tra quelli che hanno ottenuto un riconoscimento, anche l'italiana City of Milan's food waste hub, programma di recupero di alimentari da supermarket e mense per distribuirli alle Ong. Alla serata di gala hanno partecipato tanti vip, da Emma Watson a Ed Sheran, ma a brillare più di tutti sono stati William e Kate, perfettamente calati nella parte dei padroni di casa: complici, sorridenti e bellissimi.

"Se tra 30 anni mio figlio George sarà ancora qui a rispondere a queste domande, allora vorrà dire che saremo davvero in pericolo" aveva detto il principe qualche giorno prima dell'evento. E sul palco ha ribadito il concetto: "Voglio dire una cosa a tutti i giovani che guardano stasera: per troppo tempo non abbiamo fatto abbastanza per proteggere il pianeta per il vostro futuro. Ma Earthshot è per voi. Nei prossimi dieci anni agiremo. Troveremo le soluzioni per riparare il nostro pianeta. Per favore, continuate a imparare, continuate a chiedere cambiamenti e non rinunciate alla speranza. Saremo all'altezza di queste sfide."

"La Natura è il nostro ambiente. È importantissimo proteggerla. Ma per troppo tempo non l’abbiamo fatto. E adesso dobbiamo affrontare situazioni drammatiche. Se non agiamo subito, negheremo ai nostri figli il futuro che meritano. I nostri vincitori dimostrano che davvero entro il 2030 la situazione potrebbe migliorare, per la prima volta negli ultimi secoli", gli ha fatto eco Kate. E intanto i sudditi non vedono l'ora di vederli sul trono di Inghilterra.

