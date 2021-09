Dopo il tour e le gaffe di Meghan, arriva Kate Middleton in versione Bond Girl

Fermi tutti, arriva Kate Middleton ! Dopo le immagini dei “reali d’America”, Harry e Meghan in tour per New York tra gaffe e tentativi di tornare in auge, il principe William e sua moglie Kate Middleton si riprendono tutta la scena. Basta un’apparizione alla prima mondiale del nuovo film di Bond per illuminare i royal. La duchessa di Cambridge indossa un abito scintillante e con la sua eleganza e delicatezza conquista tutti.

Kate e William hanno partecipato alla scintillante prima mondiale di “No time to die” alla Royal Albert Hall insieme al principe Carlo e a Camilla. Hanno incontrato la star di 007 Daniel Craig (e l’attore ha detto alla duchessa: “E’ adorabile”) e altri membri del cast come Rami Malek, Lea Seydoux e Lashana Lynch.

William e Kate sono arrivati per primi e hanno calcato il tappeto rosso da vere star. La Middleton semplicemente perfetta con addosso un abito scintillante di paillettes dorate, confezionato su misura per risaltare il fisico della duchessa. Con il suo charme ha eclissato i presenti attirando su di sé tutti i flash e le attenzioni. Sorriso incantevole, sguardo dolce e delizioso, la moglie del principe ha incantato elargendo baci al suocero Carlo e fermandosi a chiacchierare amabilmente con Camilla. E c’è chi giura che questa reunion di famiglia sia un segnale chiaro delle intenzioni della casa reale per il futuro: spingere per una nuova collaborazione tra l’erede al trono e il figlio.

In poche mosse i duchi di Cambridge hanno illuminato la scena, facendo dimenticare le gaffe dei Sussex in America dove si erano presentati con outfit milionari e i microfoni degli sponsor. Harry e Meghan si prodigano per i poveri e sostengono la causa ambientalista ma poi si fanno fotografare con abiti costosissimi, alloggiano in mega suite e viaggiano su potenti jet privati. Le malelingue anche questa volta confrontano…

