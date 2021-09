Natale in Inghilterra, Harry e Meghan tornano a corte con i figli

Il principe Harry e Meghan Markle tornano a riprendersi la scena. Lo hanno dimostrato con il primo tour americano in giro per New York. E si dice che a Natale faranno ritorno in Gran Bretagna per trascorrere le festività con la Regina e farle conoscere Lilibet, la secondogenita dei duchi di Sussex nata a giugno, e farle rivedere Archie, 2 anni. Riusciranno i “reali d’America” a conquistare gradimento e approvazione come i duchi di Cambridge?

Il weekend di Harry e Meghan a New York ha fatto molto parlare della coppia. Belli, innamorati, complici e circondati da un impeccabile servizio d’ordine e agenti di polizia per la loro sicurezza… manco fossero reali! Insomma, non volevano fare la vita di corte e sottostare agli obblighi e ai doveri, partecipare agli impegni stabiliti dalla Regina. Ma in America, di fatto, hanno cercato situazioni simili, appuntamenti importanti come fossero reali ma scegliendo loro cosa fare. In poche parole, negli Usa conducono una vita pseudo-reale. Come piace a loro.

Sono apparsi “politicamente” impegnati nel loro discorso sui vaccini. Sono usciti sul palco mano nella mano con le dita intrecciate, mostrando apertamente il loro affetto reciproco. Ma qualcuno ha notato che la vera star è stata Meghan e a lei sono andati più applausi. Gli outfit della Markle sono stati studiati dai media e monetizzati: ha scelto capi griffati e molto costosi, optando per un abbigliamento pesante nonostante la stagione ancora non sia così fredda (forse stanno girando anche video per la loro serie).

Le mosse dei Sussex sono state vincenti e la loro apparizione newyorkese è parsa come il ritorno sulla scena. Ora, secondo gli esperti, sono pronti anche a tornare in Inghilterra. Passare il Natale con la Regina sarebbe l’ennesima tattica per confermarsi “reali d’America”.

