Auguri Harry! La royal family gli manda messaggi social per i 37 anni

Auguri social dalla royal family. Come consuetudine ormai, la Regina Elisabetta posta Stories per inviare i suoi messaggi ai nipoti. E così per i 37 anni di Harry arrivano quelli più affettuosi, come pure quelli inviati dal padre Carlo. Questa volta scelgono di essere più formali il fratello William e la cognata Kate. E in American Meghan Markle prepara la festa in famiglia con i piccoli Archie e Lilibet.