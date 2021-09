Harry e Meghan icone assolute: tra le 100 persone più influenti di "Time"

Pare che in Gran Bretagna la loro popolarità abbia raggiunto i minimi storici, ma negli Usa è tutto un altro discorso. Il principe Harry e Meghan Markle sono stati inseriti dal magazine Time nell'annuale lista delle 100 persone più influenti al mondo, per la categorie icone. E proprio ai Duchi di Sussex è stata dedicata una delle sette copertine che il settimanale americano ha riservato al numero speciale.

"In un mondo in cui tutti hanno un'opinione su persone che non conoscono, il Duca e la

Duchessa hanno compassione delle persone che non conoscono. Non si limitano a farsi domande. Scendono in campo", si legge nel commento firmato da Josè Andres, chef e fondatore del World Central Kitchen, una no profit che ha spesso collaborato con la Fondazione Archewell.

E' la prima volta che un membro della royal family si guadagna la cover del Time, ma non solo: è anche la prima volta che la coppia posa insieme per la copertina di una rivista, come ricorda anche Pari Dukovic, il fotografo autore degli scatti. Meghan, in bianco, posa rivolta frontalmente all'obiettivo con lo sguardo dritto davanti a sé, verso il futuro. Harry, un passo indietro, le poggia una mano sulla spalla e guarda nella stessa direzione. In altre immagini, incluse nello speciale, la coppia cammina insieme tra gli alberi nella loro villa di Montecito.

Gli altri personaggi nella top 100 - La notizia dell'inclusione di Harry e Meghan nella lista di "Time" è stata diffusa nel giorno del 37esimo compleanno del principe. A far loro compagnia nella top 100 mondiale ci sono anche la ginnasta Simone Biles, l’attrice Kate Winslet, la cantante Billie Eillish. Unico italiano in classifica, il premier Mario Draghi.

