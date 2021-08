Da Harry e Meghan una generosa donazione per l'Afghanistan

La situazione di emergenza in Afghanistan ha toccato profondamente Harry e Meghan Markle , che hanno lanciato un messaggio invitando tutti a fare la loro parte per aiutare la popolazione. Ma non si sono limitati alle parole, il loro aiuto è stato concreto. I Duchi di Sussex hanno donato una somma considerevole all'associazione Women fo Afghan Women, che li ha ringraziati pubblicamente sui social.

"Siamo immensamente grati per la generosità della Archwell Foundation in supporto agli sforzi per evacuare/riallocare migliaia di donne afghane, bambini, famiglie, incluso il nostro staff", c'è scritto nel messaggio dell'associazione benefica. Harry e Meghan, attraverso la loro fondazione, hanno donato una cospicua somma, ma l'ammontare esatto non è stato rivelato.

Qualche giorno fa i Duchi di Sussex si erano espressi sulla necessità di supportare concretamente la popolazione afghana insieme a quella di Haiti, colpita da un devastante terremoto. "Il mondo è eccezionalmente fragile ora, abbiamo il cuore spezzato", avevano scritto sulla pagina social della loro associazione. E hanno aggiunto: "È facile sentirci impotenti, ma possiamo mettere in pratica i nostri valori, insieme. Per iniziare, ti invitiamo a unirti a noi nel supportare un certo numero di organizzazioni che svolgono un lavoro critico". Loro sono stati i primi a dare l'esempio.

