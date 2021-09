Riecco Kate Middleton: in cartoleria con George e Charlotte 

Non la si vedeva da molto tempo, tanto che si sono rincorse voci su una possibile quarta gravidanza. Ora riecco Kate Middleton sorpresa dai paparazzi durante un’uscita informale con i suoi figli per andare in cartoleria a comprare l’occorrente per la scuola. Le foto esclusive pubblicate dal settimanale “Chi” mostrano la duchessa di Cambridge insieme a George e Charlotte intenta a scegliere gli articoli di cancelleria. Eccezionalmente senza scorta, la moglie di William indossa un abito a fiorellini e ai piedi ha dei sandali rasoterra infradito.

Immortalati dagli obiettivi di “Chi”, mamma Kate e i principini George e Charlotte (che indossano le divise della scuola che frequentano) arrivano a metà pomeriggio nella cartoleria londinese. E si intrattengono poco meno di mezz’ora per scegliere matite colorate e quaderni per il nuovo anno scolastico appena iniziato.

I royal escono dal negozio con una busta di plastica in mano tra i passanti sorpresi. Kate tiene per mano George, la principessina Charlotte li segue a ruota. Fanno due passi a piedi per King’s Road e con loro non c’è la scorta (l’auto della security li aspetta poco lontano) perché i duchi di Cambridge vogliono – per quanto possibile – dare un’idea di normalità nella vita dei loro bambini.

