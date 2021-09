Kate Middleton incinta? L'indizio che scatena il gossip

Kate è già mamma di George, Charlotte e Louis e potrebbe essere in attesa di un quarto bebè. Del resto lei e William non hanno mai nascosto di desiderare una famiglia molto numerosa, a differenza di Harry e Meghan Markle che hanno annunciato di volersi fermare a due soli figli. Durante le tre gravidanze la Duchessa aveva sofferto di iperemesi gravidica, un disturbo che causa nausea e vomito e l'ipotesi dei fan è che anche questa volta le sue condizioni di salute non le permettano di apparire in pubblico.

Anche il principe William è stato assente dalle scene ed ha ripreso gli impegni ufficiali da pochi giorni, partecipando all'Emergency Services Uk senza sua moglie. L'esperto reale Russell Myers ipotizza che, più che a una gravidanza, l'assenza pubblica dei Duchi sia dovuta semplicemente a una vacanza un po' più lunga del solito dopo un anno intenso e complicato. Ma la macchina del gossip ormai si è messa in moto, e i fan della Middleton hanno già drizzato le antenne per captare in anticipo ogni segnale, in attesa dell'annuncio ufficiale.

