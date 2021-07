Kate Middleton in isolamento: è stata in contatto con un positivo al Covid

Kate Middleton dovrà osservare due settimane di auto-isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona che in seguito è risultata positiva al Covid. Annullati quindi impegni reali e uscite pubbliche. La Duchessa di Cambridge avrebbe dovuto presenziare a una messa alla cattedrale di St. Paul in onore del personale del Servizio Sanitario Nazionale (Nhs) nella lotta al coronavirus. "Sua altezza reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo le indicazioni fondamentali del governo e sta osservando l'auto-isolamento in casa", si legge in un comunicato di Kensington Palace.

LEGGI ANCHE - Kate Middleton allo stadio tifa Inghilterra con il look low cost

Sarà quindi il solo principe William a partecipare ai festeggiamenti per i 73 anni del Servizio Sanitario Nazionale, che prevedeva un tè a Buckingham Palace. Kensington Palace è stata vaga non spiegando chi sia la persona in questione, ma solo che c'è stato un incontro la scorsa settimana. Secondo la Bbc, il contatto sarebbe avvenuto a Wimbledon proprio in quei giorni, quando Kate ha assistito a una partita.

Leggi Anche Anche Kate Middleton ha fatto la prima dose di vaccino

La Duchessa di Cambridge è la madrina del prestigioso torneo di tennis ed è tornata a Wimbledon il 2 luglio dopo due anni, dato che lo scorso anno l'evento era stato annullato a causa del Covid. In questa occasione con lei non c’era il principe William, ma Kate era stata "accompagnata" dall’ex tennista, ora allenatore, Tim Henman. La Middleton ha seguito sul campo 14 una partita di doppio che vedeva protagonista il britannico Jamie Murray, fratello di Andy, in coppia con il brasiliano Bruno Soares.