Kate Middleton guida speciale per Jill Biden, e su Lilibet Diana dice: "Spero di incontrarla presto"

L'intesa è scattata immediatamente tra Kate Middleton e Jill Biden , in Cornovaglia insieme ai rispettivi mariti in occasione del G7. La Duchessa di Cambridge ha fatto da guida alla First Lady americana, con cui ha visitato una scuola e condotto un seminario sull'emancipazione femminile e l'importanza degli anni pre-scolastici. E al giornalista che le ha chiesto un pensiero a proposito della piccola Lilibet Diana , la moglie del principe William ha risposto con diplomazia.

LEGGI ANCHE >>> Carrie Symonds in rosso debutta da First Lady e Jill Biden ricorda... Melania

La sintonia tra Jill e Kate era evidente, a partire dal look giocato per entrambe sui toni del rosa. Un tubino color fragola per la Middleton che esaltava la sua figura sottile, blazer fucsia su abito bianco per la Biden. Insieme hanno parlato con i ragazzi della Connor Downs Academy affrontando argomenti seri e importanti, ma senza far mancare momenti di spensieratezza. Poi sui social hanno postato i ricordi della giornata, in uno scambio di attestati di stima e rispetto.

Leggi Anche Anche Kate Middleton ha fatto la prima dose di vaccino

Una giornata perfetta, con Kate che non ha perso il sorriso nemmeno difronte alla domanda spinosa di un giornalista. Quando le è stato domandato un pensiero sulla piccola Lilibet Diana, la figlia di suo cognato Harry e di Meghan Markle, ha svicolato con maestria la polemica: "Non sono ancora riuscita a vederla. Le auguro il meglio, non vedo l’ora di conoscerla. Spero proprio accada presto" ha risposto.

Leggi Anche Il principe William e Kate Middleton insieme in Scozia dove tutto è cominciato

Potrebbe interessarti anche: