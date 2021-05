Il principe William e Kate Middleton insieme in Scozia dove tutto è cominciato

La Scozia ha un posto speciale nel cuore del principe William. In visita in questi giorni al Paese, il duca di Cambridge ha rivelato di avere tanti ricordi, alcuni più dolorosi (proprio a Balmoral gli era stata comunicata la morte della madre e in queste campagne ha cercato conforto per la sua perdita) e altri decisamente più felici (qui alla St. Andrews University 20 anni fa ha conosciuto la sua Catherine). Ma con Kate Middleton al suo fianco è tutto più bello. Lei lo ha raggiunto proprio per non lasciarlo solo.

Kate per la visita a Coatbridge ha scelto un look bluette che richiama molto un outfit utilizzato proprio da Lady Diana. Il tour era cominciato prima del weekend con William solo soletto. Non era prevista la presenza della moglie, ma la Middleton lo ha raggiunto in questa terra così piena di ricordi.

“Inutile dire che la città in cui incontri la tua futura moglie occupa un posto molto speciale nel tuo cuore” ha detto il principe William che con Kate ha scambiato tanti momenti di spensieratezza e tanta complicità: dalle prove in cucina con le spezie quando la coppia si è rimboccata le maniche per preparare dei piatti col curry alle esperienze con la musica dance elettronica, con la Middleton pronta a cimentarsi mentre il marito si tappava le orecchie. Hanno visto i ragazzini dedicarsi alle arti marziali, hanno chiacchierato con quanti hanno problemi di droga e di salute mentale.

In Scozia i duchi di Cambridge tornano spesso anche con i loro tre figli: “George, Charlotte e Louis sanno quanto la Scozia sia cara a entrambi e stanno iniziando a costruire i loro ricordi felici anche qui. Non abbiamo dubbi che cresceranno condividendo il nostro amore e il nostro legame con la Scozia”. In questa zona hanno un cottage molto riservato, di cui esistono pochissime foto e la cui privacy è garantita al massimo.

