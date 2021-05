Coronavirus, il principe William riceve la prima dose di vaccino

Leggi Anche Il principe William e una sorridente Kate Middleton tra le pecore in fattoria

Maglioncino blu e camicia in tinta per William, che nella foto scopre il braccio per l'iniezione con un'espressione leggermente tesa sul viso. A 38 anni, il Duca di Cambridge ha avuto accesso alla dose dal momento che in Gran Bretagna sono in corso le vaccinazioni per gli over 30.

Non è il primo membro della royal family a ricevere il vaccino: a gennaio è toccato alla regina Elisabetta e al principe Filippo, il mese successivo a Carlo e Camilla. Non è chiaro se Kate Middleton, più grande di un anno del marito, abbia già ricevuto la dose.

